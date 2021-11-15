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Bostancı’da lunaparkta dehşet! Eğlenmek isterken trenden düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Bostancı’da lunaparkta dehşet! Eğlenmek isterken trenden düştü

Kadıköy Bostancı’daki lunaparkta hız trenine binen vatandaş hız treni tur atarken trenden düştü. Yaralanan şahıs olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bostancı’da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı BOSTANCI'DA LUNAPARKTA HIZ TRENİNDEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI



Olay, geçen gün öğle saatlerinde Bostancı'da bir lunaparkta meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, lunaparkta bulunan hız trenine binen kişi, tren tur atarken dengesini kaybederek trenden yere düştü.

Trenden düşen kişi hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kişi, yerde oturup olay yerine ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Bostancı’da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı BOSTANCI'DA LUNAPARKTA HIZ TRENİNDEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

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