Bostancı’da lunaparkta dehşet! Eğlenmek isterken trenden düştü
YAŞAM İHA
Kadıköy Bostancı’daki lunaparkta hız trenine binen vatandaş hız treni tur atarken trenden düştü. Yaralanan şahıs olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından kaldırıldı.
Olay, geçen gün öğle saatlerinde Bostancı'da bir lunaparkta meydana geldi.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, lunaparkta bulunan hız trenine binen kişi, tren tur atarken dengesini kaybederek trenden yere düştü.
Trenden düşen kişi hafif şekilde yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kişi, yerde oturup olay yerine ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
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