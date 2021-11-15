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Trafik polisinin yaralıya desteği yürek ısıttı: Elini bir an olsun bırakmadı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Trafik polisinin yaralıya desteği yürek ısıttı: Elini bir an olsun bırakmadı

İstanbul Şişli'de aracının direksiyon kontrolünü kaybeden şoför, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı şoför, sıkıştığı yerden kurtarılana kadar trafik polisi elini bırakmadı.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.00 sularında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü Gökhan Çaçan aracının direksiyon kontrolünü kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle araç şoförü koltuğunda sıkıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DESTEK OLMAK İÇİN ELİNİ BIRAKMADI

Aracında sıkışan sürücüye yardım eden trafik polisi bir an olsun yaralının elini bırakmadı. Polis, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarana kadar destek verdi.

KAZAYI DUYAN ARKADAŞLARI KOŞTU GELDİ

Tamirci olduğu öğrenilen Gökhan Çaçan'ın kaza yaptığı haberini alan arkadaşları olay yerine koştu. Kazada yaralanan arkadaşlarının durumu hakkında polis ve sağlık görevlilerinden bilgi aldılar.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan sürücünün hastaneye kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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