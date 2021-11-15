Trafik polisinin yaralıya desteği yürek ısıttı: Elini bir an olsun bırakmadı

DESTEK OLMAK İÇİN ELİNİ BIRAKMADI



Aracında sıkışan sürücüye yardım eden trafik polisi bir an olsun yaralının elini bırakmadı. Polis, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarana kadar destek verdi.