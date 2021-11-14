14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 18 ayrı suçtan aranıyordu! Jandarma tarafından vuruldu! Sakarya'da hastanede ortalık karıştı

18 ayrı suçtan aranıyordu! Jandarma tarafından vuruldu! Sakarya'da hastanede ortalık karıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
ABONE OL
18 ayrı suçtan aranıyordu! Jandarma tarafından vuruldu! Sakarya’da hastanede ortalık karıştı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 18 ayrı suçtan aranan ve 30 ayrı sabıkası bulunan şahıs bağ evine kaçarken jandarmanın dur ihbarına uymadı. Ekipler tarafından vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti. İşte olayın detayları...

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp ekiplerce vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 ayrı suçtan 30 ayrı sabıkasının olduğu öğrenilen ve aranma kararı bulunan L.Y'nin (40) Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bir bağ evinde saklandığını belirledi.

Bağ evine düzenlenen operasyonda, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak ormanlık alanda elinde silah olduğu tahmin edilen bir cisimle kaçan L.Y'ye ekiplerce ateş edildi.

Yaralanan L.Y. olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyarak hastaneye akın eden şahsın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

18 ayrı suçtan aranıyordu kaçmaya çalışınca vuruldu 18 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU KAÇMAYA ÇALIŞINCA VURULDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA