18 ayrı suçtan aranıyordu! Jandarma tarafından vuruldu! Sakarya’da hastanede ortalık karıştı

18 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 ayrı suçtan 30 ayrı sabıkasının olduğu öğrenilen ve aranma kararı bulunan L.Y'nin (40) Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bir bağ evinde saklandığını belirledi.