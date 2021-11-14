14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
ABONE OL
Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Başkent Ankara'da freni boşalan kamyon, 10 araca çarparak durabildi. Araçların çoğunun kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bölük Caddesi üzerinde park halinde olan 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Freni boşalan ve sürücüsü olmayan kamyon, kendi halinde hareket ederek önünde park halinde bulunan diğer araçlara çarptı. Toplamda 10 araca çarparak durabilen kamyon kullanılamaz hale geldi.

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Öte yandan yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Kaza alanı güvenlik güçlerince emniyet şeritleri ile çevrilirken, itfaiye ekipleri de sıkışan araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürdü.

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

"ALLAH'TAN İÇİNDE KİMSE YOKTU"

Olay anını gören ve büyük çaplı bir kaza meydana geldiğini belirten Yunus Emre Aydın, "Tır yukarıdan freni boşalıp geldi.

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Burada 2 tane araca maddi olarak zarar verdi oradan da merdivenlerden yuvarlanarak devrildi.

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Orada da 2 araç daha zarar gördü. Mahalle olarak da birkaç aracımız zarar gördü. Biz hepimiz de olay anında mahalledeydik" şeklinde konuştu.

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Olay anını gören diğer bir vatandaş ise, "Araç yukarıda okulun orada duruyormuş ve freni boşalmış herhalde, aşağı doğru sağa sola yalpalayarak gelmiş.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

En son burada 2 arabaya vurup, oradan direğe, direkt merdivenlerin oradan aşağı uçmuş.

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

İki aracı altına alıp öyle durabilmiş. Olay anında ben mahalledeydim.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ankara’da freni boşalan kamyon 10 aracı biçti geçti! Korkunç an kamerada…

Biz de canlı gördük. İçinde Allah'tan kimse yoktu, bir can kaybı olmadı. Olan maddi hasar, geçmiş olsun" diye konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA