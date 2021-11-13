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Yürek sızlatan kaza! 12. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2021
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Yürek sızlatan kaza! 12. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın 12. katından asansör boşluğuna düşen boya işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta boya işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Salih B., saat 16.30 sıralarında 12. kattan asansör boşluğuna düştü.

Yürek sızlatan kaza! 12. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sesi duyan diğer işçiler, hemen olay yerine koşarak durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yürek sızlatan kaza! 12. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 12. kattan yere çakılan boya işçisi Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yürek sızlatan kaza! 12. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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