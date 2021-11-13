Tunceli’de PKK’lı teröristlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor.

Operasyon kapsamında, merkez kırsalında yapılan arazi taramasında; PKK'lı teröristlere ait 60 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 18 adet elektronik devre kartı, 1 adet basma düzenekli EYP, 1 adet EYP için zaman ayarlı kol saati, 1 kilogram patlayıcı madde, 6 adet telsiz, 5 adet gaz maskesi, 1 adet radyo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.