Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 yılında Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Her yıl kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü için araştırmalar sürüyor. Öğretmenlerini onurlandırmak adına onlara hediye almak ve güzel bir mesaj göndermek isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü'nün bu sene hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? Öğretmenler Günü neden kutlanır? İşte ayrıntılar...

2021 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da kutlanmaktadır. 2021 yılında Öğretmenler Günü çarşamba gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü, bazı ülkelerde resmi tatil olarak ilan edilmiştir fakat Türkiye'de Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Aynı zamanda okullar da tatil olmaz.

Tarihte ise 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Milli Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul edildiği gündür.