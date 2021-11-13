Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Eğitimcileri onurlandırmak adına her yıl kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Kasım ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler Öğretmenler Günü'ne çevrildi. Ara tatilde olan öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? Öğretmenler Günü neden kutlanır? İşte cevaplar...
Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 yılında Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Her yıl kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü için araştırmalar sürüyor. Öğretmenlerini onurlandırmak adına onlara hediye almak ve güzel bir mesaj göndermek isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü'nün bu sene hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? Öğretmenler Günü neden kutlanır? İşte ayrıntılar...
2021 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da kutlanmaktadır. 2021 yılında Öğretmenler Günü çarşamba gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü, bazı ülkelerde resmi tatil olarak ilan edilmiştir fakat Türkiye'de Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Aynı zamanda okullar da tatil olmaz.
Tarihte ise 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Milli Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul edildiği gündür.
Öğretmenler Günü tarihi ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde 24 Kasım, 12 Arap ülkesinde ise her yıl 28 Şubat, Azerbaycan'da 5 Ekim, Avustralya'da Ekim ayının son cuma günü, Çek Cumhuriyeti'nde 28 Mart, Hindistan'da 5 Eylül, İran'da 2 Mayıs, Malezya'da 16 Mayıs, Peru'da 6 Temmuz, Slovakya'da 28 Mart tarihlerinde kutlanmaktadır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili sözü;
"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ/FİKİRLERİ VE TAVSİYELERİ...
1) Telefon Kılıfı: Akıllı telefonları kullanmaya başladığımızdan itibaren en çok tercih ettiğimiz ve sıklıkla değiştirdiğimiz objelerden bir diğeri telefon kılıflarıdır. Bu sayede öğretmenlerimizin kullandığı telefon modeline uygun olarak güzel bir tasarıma sahip kılıf tercih edebilir ve öğretmeninize takdim edebilirsiniz.
2) Taşınabilir USB Bellek: Öğretmenler Günü için hediye fikirleri/önerilerinden bir tanesi de son dönemlerde hayatımızdaki olmazsa olmaz yerini alan taşınabilir Flash USB Bellek'tir. 2-4-8 GB veri depolama kapasitesi bulunan taşınabilir USB belleklerden bütçenize en uygun olanını tercih edebilirsiniz.
3) Erkek Cüzdan Modelleri: Şayet öğretmeniniz erkekse bir ömür boyu kullanabileceği, aynı zamanda kullanırken de tatlı bir tebessümle sizi anımsayabileceği son derece şık bir modele sahip olan erkek cüzdanları öğretmenler için en çok tercih edilen hediyelerdendir.
4) Defter: Öğretmenlerinizin icra ettikleri meslekten ötürü en çok kullandıkları eşyalardan biri de defterdir. Ona güzel bir ajanda hediye ederek memnun edebilirsiniz. Öte yandan öğretmeniniz için el yapımı bir hediye de yapabilir ya da ona duygularınızı ifade eden güzel bir mektup veya şiir yazabilirsiniz.
5) Çiçek: Çiçek, duyguları en güzel şekilde ifade eden bir hediye alternafidir. Çiçeğin üzerine ise öğretmeninize karşı beslediğiniz yoğun sevgiyi en güzel şekilde ifade eden not eklediğinizde sizin için isabetli bir tercih olacaktır.
6) Yılın En iyi Öğretmeni Oscar Ödülü: 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenine özel bir jest yapmak, kendisinde güzel duygular uyandırmak isteyen öğrenciler için orijinal altın sarısı rengindeki Oscar Ödülü en güzel hediye seçeneği arasında yer almaktadır.
7) Canım Öğretmenim Ahşap Çerçeve: Öğretmeniniz ile birlikte objektife poz verdiğiniz bir fotoğrafı, onun için hazırlatacağınız canım öğretmenim ahşap çerçeve sayesinde öğretmeninize cazip bir hediye gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz.
8) Kişiye Özel Kalemler: Her ne kadar öğretmenler günü hediyesi önerisi için klişe olarak görülse de, öğretmeninize özel kaliteli bir kalem tercih etmek onun gönlünü fethedecek, aynı zamanda gözündeki kıymeti oldukça büyük olacaktır.
9) Çikolata: Öğretmeniniz için hazırlatacağınız özel yapım bir çikolata, öğretmeninizi mutlu edecek en ideal hediyeler arasında yer almaktadır.
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