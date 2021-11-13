13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Bağcılar'da çıkan silahlı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da çıkan silahlı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Bağcılar’da çıkan silahlı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul silahlı kavga çıktı. Bağcılar ilçesinde yaşanan olayda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıarı haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Alınan ilk bilgilere göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden iki otomobille kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA