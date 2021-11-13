Meteoroloji'den yeni açıklama! Güneş sağanak yağış ve buzlanma! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta artacağı, ancak Doğu Anadolu bazı illerde buzlanma yaşanacağı belirtildi. Peki bu hafta sıcaklıklar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.
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Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.
BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede beklenen sis ve pus hadisesi nedeniyle görüş mesafesinin azalması ile buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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