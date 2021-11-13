Meteoroloji’den yeni açıklama! Güneş sağanak yağış ve buzlanma! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.