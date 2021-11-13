Küçükçekmece’de kadın cinayeti! Eski eşini başından vurdu

Anne Fadime Yarış, "Kadın boşanmış, 14 senedir kızım gidip geliyor. Kızımı tehdit ediyor. Kızım korkudan boşandı, eve geldi. İçeri almaya korkuyordu. Dün geldi bir çocuğunu aldı, annesi de dedi ki, alsın yeter ki, buradan gitsin. Aldı çocuğu götürdü. Sabah da geldi dedi ki, diğer çocuğu götüreceğim, dedi. Çocuk uyuyor dedim. Sonra kızım da akşam halası hasta onun yanına gitti. Ben de dedim ki, halan çok hasta orada kal dedim. Sabah saat 07.00 de adam geldi, kapıda geziyor. Dedi ki, aşağıda aletlerim var, dükkan açacağım dedi. Aldı götürdü. Kapı bir daha çaldı. Sonra ben kızıma telefon açtım, adam geldi. Kızım geldikten sonra çocuk da anne karnım aç dedi. Yavrum kendine kahvaltı edecekti. Bir de baktım tak, bir ses geldi. kızım gitti, evimi yıktı" diye konuştu.

Talihsiz çocuk ise "babamı bulun" diye feryat etti.

