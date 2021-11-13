13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Nevşehir'de park halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2021
ABONE OL
Nevşehir’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Nevşehir'de park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir Lale Sanayi meydanında park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Nevşehir’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Araçtan dumanlar çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir’de park halindeki otomobil alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA