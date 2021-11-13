İzmir'de vicdansızlık! Zehirlenen 31 sokak hayvanı öldü
İzmir’in Urla ilçesinde, farklı noktalara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan ve zehirli olduğu düşünülen et parçalarını yiyen 31 sokak hayvanı telef oldu. Mahalle halkı, bu vicdansızlığa tepki gösterirken, polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir'in Urla ilçesi Torasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu.
Bu etleri yiyen 30'un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.
HAYVANSEVERLERİN BAHÇELERİNE BİLE ZEHİRLİ ETLERDEN BIRAKTILAR
Zehirlenen hayvanlardan 31'i telef oldu. Yolların, sahil kıyılarının telef olan hayvanlarla dolu olduğu görülürken, mahalle halkı kan donduran olaya isyan ederek kişi ve kişilerin kısa süre içerisinde yakalanmasını istedi.
Öte yandan, sokak hayvanlarını besleyen ve hayvanlara yardım eden hayvanseverlerin bahçelerine de gizlice bu zehirli olduğu düşünülen etlerin bırakıldığı öğrenildi.
Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0 faizli kredi müjdesi! Başvurana 5 gün içinde veriliyor! Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?
- Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar...
- O tarih dikkat çekiyor! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 yeni polis alımları ne zaman yapılacak?
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-19 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
- Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- MEB açıkladı! Açık lise sınavları online mı olacak? 2021 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Son gelişmeler...
- Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF vize sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
- Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
- Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı...