İzmir'de vicdansızlık! Zehirlenen 31 sokak hayvanı öldü

İzmir'in Urla ilçesi Torasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bazı kişi ve kişiler, iddialara göre belli noktalara zehirli olduğu düşünülen et parçaları koydu.



Bu etleri yiyen 30'un üzerine sokak hayvanı rahatsızlandı. Hayvanlar rahatsızlanmasının ardından bu durumu gören vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü.