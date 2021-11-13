Kastamonu’da acı olay! Oynamak için girdiği çamaşır makinesinde can verdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.