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Kastamonu'da acı olay! Oynamak için girdiği çamaşır makinesinde can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2021
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Kastamonu’da acı olay! Oynamak için girdiği çamaşır makinesinde can verdi

Son dakika haberleri... Kastamonu'da meydana gelen talihsiz olayda, 5 yaşındaki çocuk oynamak için annesinden habersiz çamaşır makinesinin içine girdi. Burada saklanan küçük çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırmasıyla birlikte feci şekilde can verdi. Olayla ilgili olarak ekipler soruşturma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.

SES GELİNCE MAKİNEYİ DURDURUP KAPAĞINI AÇTI

Bu sırada küçük Mert'in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı.

Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

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