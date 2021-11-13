İstanbul'da kalpazan operasyonu! "Darphane" baskınında şoke eden olay

SAHTE PARA BASARKEN YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin şok baskınıyla neye uğradığını şaşıran Y.Y.G. isimli şahıs operasyon anında sahte para basarken suçüstü yakalandı. Zeytinburnu ilçesinde bulunan adreste yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, maddi değeri yaklaşık 7 milyon Türk Lirası olan 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ile sahte para üretiminde kullanılan yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.