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SON DAKİKA | Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu | 41 sözleşmeli sanatçı alınacak | İşte başvuru şartları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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SON DAKİKA | Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu | 41 sözleşmeli sanatçı alınacak | İşte başvuru şartları...

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa'da çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 41 sözleşmeli sanatçı alınacak. Başvurular, 15-24 Kasım tarihlerinde e-Devlet'te Bakanlığın Kariyer Kapısı-İşe Alım bölümünden ya da Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet sitesinden yapılacak İşte başvuru şartları ve haberimizin detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek sözleşmeli sanatçılar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapacak.

Bu tarihten sonra durumları uygun olan sanatçılarla ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden gerçekleştirilecek değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek.

41 SANATÇI NEREDE GÖREVLENDİRİLECEK?

Çeşitli branşlarda istihdam edilecek sanatçılardan 2'si İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 4'ü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 7'si Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 3'ü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda, biri Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu'nda, 22'si Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda (İstanbul), 2'si İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu'nda görev yapacak.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI VE WEB ADRESLERİ

Başvurular, 15-24 Kasım tarihlerinde e-Devlet'te Kültür ve Turizm Bakanlığının Kariyer Kapısı-İşe Alım bölümünden ya da Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet sitesinden yapılabilecek.

Uygulamalı olacak sınavların yeri ve tarihleri başvuru sayısına göre belirlenecek, ardından "www.ktb.gov.tr" ve "guzelsanatlar.ktb.gov.tr" internet sitelerinden ilan edilecek.

Söz konusu alımla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümündeki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilanından ulaşılabiliyor.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN METNİN DETAYLARI...

ÖZEL ŞARTLAR

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