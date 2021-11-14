SON DAKİKA | Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu | 41 sözleşmeli sanatçı alınacak | İşte başvuru şartları...
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa'da çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 41 sözleşmeli sanatçı alınacak. Başvurular, 15-24 Kasım tarihlerinde e-Devlet'te Bakanlığın Kariyer Kapısı-İşe Alım bölümünden ya da Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet sitesinden yapılacak İşte başvuru şartları ve haberimizin detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek sözleşmeli sanatçılar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapacak.
Bu tarihten sonra durumları uygun olan sanatçılarla ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden gerçekleştirilecek değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek.
41 SANATÇI NEREDE GÖREVLENDİRİLECEK?
Çeşitli branşlarda istihdam edilecek sanatçılardan 2'si İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 4'ü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 7'si Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda, 3'ü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda, biri Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu'nda, 22'si Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda (İstanbul), 2'si İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu'nda görev yapacak.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI VE WEB ADRESLERİ
Başvurular, 15-24 Kasım tarihlerinde e-Devlet'te Kültür ve Turizm Bakanlığının Kariyer Kapısı-İşe Alım bölümünden ya da Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet sitesinden yapılabilecek.
Uygulamalı olacak sınavların yeri ve tarihleri başvuru sayısına göre belirlenecek, ardından "www.ktb.gov.tr" ve "guzelsanatlar.ktb.gov.tr" internet sitelerinden ilan edilecek.
Söz konusu alımla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümündeki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilanından ulaşılabiliyor.
İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN METNİN DETAYLARI...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0 faizli kredi müjdesi! Başvurana 5 gün içinde veriliyor! Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hediyesi ne alınabilir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?
- Sağlık Bakanlığı atama takvimi açıklandı mı? 40.000 sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar...
- O tarih dikkat çekiyor! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 yeni polis alımları ne zaman yapılacak?
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Kovid-19 izin süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
- Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- MEB açıkladı! Açık lise sınavları online mı olacak? 2021 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Son gelişmeler...
- Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF vize sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
- Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
- Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı...