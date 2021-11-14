SON DAKİKA | Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu | 41 sözleşmeli sanatçı alınacak | İşte başvuru şartları...

SON DAKİKA HABERİ | Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek sözleşmeli sanatçılar, 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapacak.

Bu tarihten sonra durumları uygun olan sanatçılarla ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden gerçekleştirilecek değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek.