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Marmaray'daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2021
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Marmaray’daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bostancı'da Marmaray Durağı'nda trenin önüne atlayan 24 yaşındaki Aykut Özağar'ın intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Özağar'ın sakin bir şekilde metrelerce durakta yürüdüğü ve aniden trenin önüne atladığı görülüyor.

Olay, 30 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Kadıköy, Bostancı Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Gebze yönünden Halkalı istikametine yolcusuz bir şekilde giden Marmaray treninin önüne, Bostancı istasyonuna yaklaştığı sırada 24 yaşındaki Aykut Özağar atladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özağar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde intihar eden Aykut Özağar'ın sakin bir şekilde metrelerce durakta yürüdüğü ve aniden hareket eden trenin önüne atladığı görülüyor.

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