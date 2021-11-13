Marmaray'daki intiharın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Bostancı'da Marmaray Durağı'nda trenin önüne atlayan 24 yaşındaki Aykut Özağar'ın intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Özağar'ın sakin bir şekilde metrelerce durakta yürüdüğü ve aniden trenin önüne atladığı görülüyor.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özağar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB açıkladı! Açık lise sınavları online mı olacak? 2021 AÖL sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? Son gelişmeler...
- Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF vize sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
- Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
- Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı...
- 1998'de Türkiye Kupasını kazanan bir futbol takımı Türkiye'yi hangi kupada temsil etme hakkı kazanırdı? Şampiyonlar Ligi ne zaman kuruldu?
- Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?
- "Tosun Paşa" adlı filmde, Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlulları üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?
- Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?