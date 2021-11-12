Sevgilisini öldürüp kuyuya atan zanlı tutuklandı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı! Neslihan Batur cinayeti...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 46 yaşındaki Neslihan Batur’un sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ve su kuyusuna atıldığı olayla ilgili polis ekipleri tarafından Müge Anlı’nın stüdyosundan teslim alınan katil zanlısı Habib Başar, emniyette cinayeti işlediğini itiraf etmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, Hakimlikçe ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müge Anlı ve ekibi, İstanbul Kartal'da 9 Kasım tarihinde kayıplara karışan ve 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur'un kaybını ekrana taşımıştı. Annesinin geniş bir erkek çevresi olduğunu, onlarla sık sık görüştüğünü söyleyen Nehir Kaya, Neslihan Batur'un bir an evvel bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Evden sevgilisi Habip Başar ile buluşup geri döneceğini söyleyerek ayrılan talihsiz kadınla ilgili acı gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.
MÜGE ANLI AÇIKLAMIŞTI
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan programında canlı yayına telefonla bağladığı, yayın sonrası stüdyoya getirdiği Habip Başar'ın sevgilisi Neslihan Batur'u öldürdüğünü söyledi. Müge Anlı, polis ekipleri tarafından stüdyodan alınan Habib Başar'ın ifadesinde işlediği cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.
'ZAMANLA KİNLENDİM'
Müge Anlı'nın programında ele aldığı bu acı olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Habib Başar, maktulle birkaç kez para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını, bir süre sonra duygusal birlikteliklerinin başladığını, eşinin ve çocuklarının durumu öğrendiğindeyse kendisinden nefret ettiklerini, maktule eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini ve maktule yaşam tarzını değiştirmesini söylediğini ancak maktulün buna yanaşmadığını, kendisinin de maktulü kıskanarak maktule kinlendiğini belirtti.
VAHŞET GÜNÜNÜ ANLATTI
İfadesinin devamında şüpheli Habib Başar, 'Olay günü maktul, benim çalıştığım fabrikaya geldi. Konuşmaya başladık. Ben sinirlendim ve tartışmamız hararetlenmeye başladı. Kendimi tutamayıp maktulün boynuna sarılarak sıkmaya başladım. Kurtulmak için çığlık atıyordu ama ben sıkmaya devam ettim. Bizim tartışmamız ve maktulün ölümü yaklaşık yarım saat sürdü. Öldüğünü anlayınca maktulü poşete koydum ve fabrikanın içinde yer alan kuyuya attım' diyerek cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Şüpheli adam ardından cinayeti bir sinir harbiyle işlediğini ve pişman olduğunu kaydetti.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Emniyet işlemlerinin ardından katil zanlısı bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli adam savcılık ifadesinden sonra 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik şüpheli Habib Başar'ı şüphelinin suçu ikrar etmesi ve delillerin karartılma şüphesi barındırması gerekçeleriyle 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF AKSİS giriş: 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF vize sınavı giriş yerleri sorgulama...
- 12 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...
- Askerlik tecil nasıl, nereden yapılır? e-devlet askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Üniversite, yoklama kaçağı askerlik tecil şartları...
- Bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve PA duyurular...
- Binali Yıldırım'ın yeni görevi nedir? Aksakallar Konseyi'nde kimler var? Aksakal nedir, ne demek?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı TCMB faiz kararı bu hafta açıklanır mı?
- Toplam 360 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…
- Yeni asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son gelişmeler...
- Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı GS Bursaspor hangi kanalda?
- Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu kim birinci? Gelinim Mutfakta kim gitti?
- Resmi açıklama: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 açıköğretim üniversite sınavları ne zaman, nasıl olacak?
- KYK burs sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?