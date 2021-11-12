Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı'da sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti!

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika bir gelişme yaşandı. 3 gün önce evden çıkan 4 çocuk annesi Neslihan Batur'un "1 saate döneceğim" diyerek evden çıktığı ve bir daha eve dönmediği belirtilmişti. Genç kadının sevgili Habib Başar tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Habib Başar, cinayeti itiraf etti. İşte Neslihan Batur'un cesedinin bulunduğu yer ve Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...

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