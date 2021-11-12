12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı'da sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti!

Yeni bir kadın katili daha! Müge Anlı'da sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2021 11:32
ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika bir gelişme yaşandı. 3 gün önce evden çıkan 4 çocuk annesi Neslihan Batur'un "1 saate döneceğim" diyerek evden çıktığı ve bir daha eve dönmediği belirtilmişti. Genç kadının sevgili Habib Başar tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Habib Başar, cinayeti itiraf etti. İşte Neslihan Batur'un cesedinin bulunduğu yer ve Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı’da sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti!
Müge Anlı'da sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle
Müge Anlı’da canlı yayınında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı
Müge Anlı’da canlı yayınında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı
Müge Anlı 11 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 11 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 10 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 10 Kasım Çarşamba tek parça izle
Hanife Fındık’ın eşi kendisini odaya kapattı
Hanife Fındık'ın eşi kendisini odaya kapattı
Müge Anlı 9 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 9 Kasım Salı tek parça izle
Kritik isim canlı yayında! Ölüm emrini o mu verdi?
Kritik isim canlı yayında! Ölüm emrini o mu verdi?
Müge Anlı 8 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 8 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 5 Kasım Cuma tek parça izle
Müge Anlı 5 Kasım Cuma tek parça izle
Canlı yayında şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”
Canlı yayında şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”
Müge Anlı 4 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 4 Kasım Perşembe tek parça izle
Daha Fazla Video Göster