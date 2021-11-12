Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

Yangın ile ilgili açıklama yapan mülk sahibi Halil Kuzu, "Kömür kendi kendine alttan tutuşmuş. Depo içerisinde plastik torbaların içerisindeydi. Alttan kendi kendine ısınınca tutuştu, böylelikle de yangın çıktı. Yaklaşık 4-5 ton kömürümüz yandı. Poşetlenmiş haldeydiler. Elleme kömürüydü bu yananlar, yani en pahalı kömür. Küçük bir ısınmayla bunlar hemen yangın halini alıyor. Naylon olduğu için de sönmesi zor oluyor" şeklinde konuştu.