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Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kömür deposunda yangın çıktı. Korku dolu anlara sebep olan yangında 5 ton mangal kömürü küle döndü. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Doğantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T'ye ait presleme ve mangal kömürü üretimi yapan bir depoda, altta kalan kömürlerin naylon torba içerisinde ısınması neticesinde yangın çıktı.

Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, yaklaşık 5 tonluk poşetlenmiş mangal kömürü ise küle döndü.

Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

Yangın ile ilgili açıklama yapan mülk sahibi Halil Kuzu, "Kömür kendi kendine alttan tutuşmuş. Depo içerisinde plastik torbaların içerisindeydi. Alttan kendi kendine ısınınca tutuştu, böylelikle de yangın çıktı. Yaklaşık 4-5 ton kömürümüz yandı. Poşetlenmiş haldeydiler. Elleme kömürüydü bu yananlar, yani en pahalı kömür. Küçük bir ısınmayla bunlar hemen yangın halini alıyor. Naylon olduğu için de sönmesi zor oluyor" şeklinde konuştu.

Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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