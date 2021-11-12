Meteoroloji gün verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

DON UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.