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Meteoroloji gün verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Meteoroloji gün verip uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde önümüzdeki hafta sağanak yağışın etkili olacağı paylaşıldı. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında hafta sonunun güneşli geçeceği belirtilirken, il il beklenen sıcaklıklar açıklandı. Peki sağanak yağış ne zaman yağacak? Yağmur ne zaman bitecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hafta sonu yağış beklenmediği ama yeni haftanın başlangıcıyla birlikte yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Açıklamada "Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; 12.11.2021 Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

ZİRAİ DON UYARISI

Bugünden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın yurdumuzu terk etmesiyle birlikte, gece soğuması nedeniyle minimum sıcaklıkların düşmesi ve yurdumuzun iç kesimlerinde, gece ve sabah saatlerinde don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor. Zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

DON UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede beklenen sis ve pus hadisesi nedeniyle görüş mesafesinin azalması ile buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 6, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Erzincan'da 2 ve Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 14, Erzincan'da 12, Ağrı'da 11, Iğdır'da 9, Erzurum'da 8, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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