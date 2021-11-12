Antalya’da deniz dibinden çıkanlar hayrete düşürdü

Deniz dibinden araç lastiği çıkaran Başkan Uysal, deniz dibinde çok sayıda atık bulunduğunu belirterek, "Büyük parçalar var. Geçen yıllara göre bir miktar dikkat edildiğini görüyorum. Birkaç parçayı da çıkardık. Sularımızın hızla kirlendiğini sağır sultan biliyor. Önlem almamız lazım. Hep birlikte çok ciddi çalışmamız lazım. Kısa sürede yaşamı tehdit eden doğa faciası yaşanıyor" diye konuştu.

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