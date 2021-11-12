Antalya’da deniz dibinden çıkanlar hayrete düşürdü
Antalya’da tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda deniz dibi temizliği yapıldı. 50’ye yakın dalgıcın katıldığı etkinlikte denizden araç lastikleri, cam şişelerin yanı sıra elektrik süpürgesi çıkması şaşırttı.
Muratpaşa Belediyesi'nin sıcaklık artışı, deniz yükselmesi, aşırı hava olayları, kuraklık ve biyoçeşitliliğin azalması gibi etkilerle kendini gösteren iklim değişikliğini ele almak üzere düzenlediği + 0,5 Akdeniz'in Geleceği-İklim Değişikliği Çalıştayı başladı.
İki gün sürecek çalıştayın açılışında tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Temizlik için tarihi yat limanı 2 saat boyunca deniz trafiğine kapatıldı. Etkinliğe Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı DEGAK Özel Timi 8 Komutanlığı da destek verdi.
Başkan Uysal ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgen'le birlikte yaklaşık 50 dalgıç, karada hazırlıkları tamamlamasının ardından 5 ayrı noktada suya daldı. Yaklaşık bir saat süren dalışı SUFOD Başkanı Ateş Evirgen ve ekip üyeleri Murat Kaptan, Tolga Taymaz, Efe Akçakayalıoğlu görüntüledi.
Yapılan temizlikte deniz dibinden çok sayıda araç lastiği, cam şişe ve ambalaj atıklarının yanı sıra tava, elektrik süpürgesi dahi çıktı. Denizin dibinde temizlik sürerken, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda denizlerde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için deniz kızı canlı heykel performansı da sergilendi. İçinde 300 çocuğun geleceğe dair hayallerinin yazılı olduğu mektupların bulunduğu pet şişe havuzunda gerçekleşen performans dikkat çekti.
Deniz dibinden araç lastiği çıkaran Başkan Uysal, deniz dibinde çok sayıda atık bulunduğunu belirterek, "Büyük parçalar var. Geçen yıllara göre bir miktar dikkat edildiğini görüyorum. Birkaç parçayı da çıkardık. Sularımızın hızla kirlendiğini sağır sultan biliyor. Önlem almamız lazım. Hep birlikte çok ciddi çalışmamız lazım. Kısa sürede yaşamı tehdit eden doğa faciası yaşanıyor" diye konuştu.
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