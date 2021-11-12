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Yüzlerce kilometre yol katetti! Oyuncak sandı... Öğrenince şoke oldu

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Yüzlerce kilometre yol katetti! Oyuncak sandı... Öğrenince şoke oldu

Son dakika dünya haberleri... Antarktika'ya özgü Adelie pengueni, 3 bin kilometre yol kat ederek Yeni Zelanda kıyılarına ulaştı. Bununla birlikte aynı olay 3. kez yaşanmış oldu. Uzmanlar, endişe verici bir işaret olabileceğini belirtti.

Normal şartlar altında Antarktika'da yaşayan Adelie penguenlerinden biri, yaşam alanının 3 bin kilometre uzağındaki Yeni Zelanda kıyılarına geldi.

Penguen, South Island'daki bir yerleşim yerinde bölge sakini Harry Singh tarafından bulundu.

"BİR OYUNCAK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Eşi ile birlikte penguene Christchurch şehrinin güneyindeki Birdlings Flat'te sahilde yürüyüşe çıktıklarında rastlayan Singh, "İlk önce bunun yumuşak bir oyuncak olduğunu düşündüm. Penguen aniden kafasını hareket ettirdi, gerçek olduğunu anladım" dedi.

ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Penguenin bitkin göründüğünü söyleyen Singh, suya girmediği için diğer yırtıcı hayvanlara yem olmasından endişelenerek Rehabilitasyon Merkezi'nden Thomas Stracke'ye ulaştı. Stracke, bir veterinerle birlikte yanına gittiği penguenin yalnızca Antarktika yarımadasında yaşayan bir tür olan bir Adelie pengueni olduğunu öğrenince şoke olduğunu söyledi. Stracke, "Pingu" adı verilen penguenin aç ve susuz kaldığını ifade etti.
"Pingu", Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın doğu kıyısında köpeklerin bulunmadığı güvenli bir kıyı şeridine bırakılacak.

AYNI OLAY 3. KEZ YAŞANDI

Yeni Zelanda kıyılarında bir Adelie penguenine 1962 ve 1993'teki olaydan sonra 3. kez rastlanmış oldu. Uzmanlar, Yeni Zelanda'da Adelie penguenlerinin ilerleyen yıllarda daha fazla görülmesinin endişe verici bir işaret olabileceğini söylüyor. Otago Üniversitesi Zooloji Profesörü Philip Seddon, "Okyanusta anlamamız gereken bir şey değişti. Daha fazla çalışma, bize penguenlerin nereye gittiğini, ne yaptıklarını, nüfus eğilimlerinin nasıl olduğunu daha iyi anlamamızı ve genel olarak bu deniz ekosisteminin sağlığı hakkında bir şeyler anlatacak" dedi.

Oyuncak sandı! Öğrenince şoke oldu OYUNCAK SANDI! ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

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