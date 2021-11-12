Yüzlerce kilometre yol katetti! Oyuncak sandı... Öğrenince şoke oldu

AYNI OLAY 3. KEZ YAŞANDI



Yeni Zelanda kıyılarında bir Adelie penguenine 1962 ve 1993'teki olaydan sonra 3. kez rastlanmış oldu. Uzmanlar, Yeni Zelanda'da Adelie penguenlerinin ilerleyen yıllarda daha fazla görülmesinin endişe verici bir işaret olabileceğini söylüyor. Otago Üniversitesi Zooloji Profesörü Philip Seddon, "Okyanusta anlamamız gereken bir şey değişti. Daha fazla çalışma, bize penguenlerin nereye gittiğini, ne yaptıklarını, nüfus eğilimlerinin nasıl olduğunu daha iyi anlamamızı ve genel olarak bu deniz ekosisteminin sağlığı hakkında bir şeyler anlatacak" dedi.

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