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Domuz avı hastanede son buldu! Elazığ'da ilginç olay

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Domuz avı hastanede son buldu! Elazığ’da ilginç olay

Elazığ'da bir çoban, domuz sürüsüne ateş etmek isterken kendisini vurdu. Kolundan yaralanan çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da bir çoban, domuz sürüsüne ateş etmek isterken kendisini vurdu. Kolundan yaralanan çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Domuz avı hastanede son buldu! Elazığ’da ilginç olay

Olay, Maden ilçesi Altıntarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan Z.T., karşısına çıkan domuz sürüsüne ateş etmek istedi.

Domuz avı hastanede son buldu! Elazığ’da ilginç olay

O sırada tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışan T., silahın bir anda ateş alması ile kolundan yaralandı.

Domuz avı hastanede son buldu! Elazığ’da ilginç olay

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domuz avı hastanede son buldu! Elazığ’da ilginç olay

Yaralı çoban, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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