İstanbul’da sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı

Yapılan baskınlarda U.G. ve E.E. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin TL'yi bulan 4 bin 264 adet dudak dolgusu, kırışıklık önleyici ve gençlik aşısı olarak nitelendirilen sahte botoks ilaçları ele geçirildi.