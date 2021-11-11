10 ülke sıraya girdi! Kaplıca suyuyla büyütüyor: 6 milyon euro kazandırdı
2 bin dekar jeotermal seranın bulunduğu Afyonkarahisar'da her mevsim yetiştirilen domateslerden yıllık 100 bin ton ürün elde ediliyor. İlçede üretilen domateslerin yüzde 30'unun 10 ülkeye ihracatından 6 milyon euro gelir sağlanıyor.
Sandıklı ilçesi, son 2 yılda jeotermal sera yatırımında üretim alanındaki artışla dikkat çekti. Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı ilçede, 5 yılda seracılık hızla gelişti. Türkiye'deki jeotermal seracılık yatırımlarının yüzde 40'a yakınına sahip Sandıklı'da jeotermal sera alanı, son 2 yılda 1000 dekardan 2 bin dekara yükseldi. Kaplıcalarıyla sağlık turizminde adından söz ettiren ilçede, jeotermal seracılıkta 2 bin kişiye istihdam sağlandı.
KAR DA YAĞSA SERADA ÜRETİM VAR
Kışın çetin geçtiği kentte, hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düşse de termal sularla ısıtılan seralarda 20 derece sıcaklıkta üretim devam ediyor. İlçedeki 20 jeotermal serada her mevsim yetiştirilen domateslerden yıllık 100 bin ton ürün elde ediliyor.
Sandıklı'da üretilen domateslerin yüzde 30'u Hollanda, Avusturya, Kosova, Romanya, Rusya başta olmak üzere 10 ülkeye gönderiliyor. Domates ihracatından yılda yaklaşık 6 milyon euro kazanç sağlanıyor.
'TERMAL SERACILIKTA BAŞKENT OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ'
Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "İlçemiz jeotermal seracılıkta hızla ilerliyor. Türkiye genelinde 5 bin 500 dekar termal sera var. İlçemizde 2 bin dekar termal sera bulunuyor. Ülkemizdeki termal seraların yüzde 40'ı ilçemizde yer almaktadır.
İlçemizde termal seralarda üretilen domateslerin yüzde 30'u dış piyasaya satılırken, kalan kısmı da iç piyasada tüketilmekte. İlçemizdeki termal seralarda 2 bin kişi çalışmakta. Sandıklı'mız termal seralarda başkent olma yolunda hızla ilerlemektedir" dedi.
'CİDDİ İHRACAT YAPIYORUZ'
Termal sera işletmecisi Hüseyin Aktürk ise "Seralarımızda üretilen domatesin yurt dışına da ihracatı yapılmakta. Bizim bu yıl yüzde 70 oranında ihracatımız oldu. İhraç ettiğimiz ülkeler arasında Hollanda, Avusturya, Kosova, Romanya, Rusya gibi ülkeler yer almakta.
Ham madde kaynaklı üretim maliyetleri ciddi anlamda yükselmiş durumda. Bu maliyetleri düşürebilirsek ülkemizde ciddi anlamda üretim sağlanabilir. İç piyasa da enflasyon odaklı düşük maliyetli kaliteli ürünler elde edilebilir" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!
- EYT'de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...
- Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!
- AÖL 1. dönem sınavı için tarih belli oldu! 2021-2022 1. dönem açık lise sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri...
- Bahar Korçan kimdir, neden öldü? Ünlü modacı Bahar Korçan hastalığı neydi?
- Asgari ücret zammı son durum: Hükümetten önemli açıklama! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni maaşlar...
- Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kemal Gülman eşi Feryal Gülman kimdir?
- 11 Kasım evde bakım parası (maaşı) yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
- Bitcoin'de sert düşüş! 11 Kasım Bitcoin neden düşüyor, yükselecek mi? Bitcoin fiyatı son durum nedir?
- Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı, idari yargı sınav başvuruları bitti mi?
- 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...
- Bitcoin neden düşüyor son dakika 2021? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Son yorumlar...