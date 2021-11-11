10 ülke sıraya girdi! Kaplıca suyuyla büyütüyor: 6 milyon euro kazandırdı

'CİDDİ İHRACAT YAPIYORUZ'

Termal sera işletmecisi Hüseyin Aktürk ise "Seralarımızda üretilen domatesin yurt dışına da ihracatı yapılmakta. Bizim bu yıl yüzde 70 oranında ihracatımız oldu. İhraç ettiğimiz ülkeler arasında Hollanda, Avusturya, Kosova, Romanya, Rusya gibi ülkeler yer almakta.