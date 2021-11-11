Siirt'te görev yapan öğretmenin 'minik hewaller' paylaşımı! Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı
Siirt’te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine 'Küçük Hewaller' demesi tepkilere neden oldu. Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Öğretmen Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapam" dedi.
Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
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