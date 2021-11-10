2 hastayı zehirleyip öldüren hemşirenin cezası belli oldu

Yokohama Bölge Mahkemesindeki duruşmada konuşma hakkı verilen Kuboki, kendisine yönelik suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Savcılar, idam cezası isterken, avukatı "Kuboki'nin o dönem zayıf zihinsel durumunu" iddia ederek, müebbet hapis cezası istedi.

"FİİLİNİN SUÇ TEŞKİL ETTİĞİNİ BİLEBİLECEK SALAHİYETE SAHİP"

Mahkeme Heyeti Başkanı Karei Kazunori, yaşadığı depresyona rağmen "Kuboki'nin fiilinin suç teşkil ettiğini bilebilecek salahiyete sahip olduğunu" belirtti.

"ERİNİN TAZMİNATINI HAYATIYLA ÖDEMEK İSTİYOR"

Kuboki'nin müebbet hapse çarptırıldığını duyuran Karei, "Suçlarının ciddiyetinin farkında. Son ifadesine göre fillerinin tazminatını, hayatıyla ödemek istiyor. Hayatının geri kalanında suçluluğun yüküyle yüzleşerek doğru yola geri dönmesi makul." dedi.

Karara ilişkin Karei, Kuboki'nin "pişmanlık emarelerinin kayda geçtiğini ve rehabilite edilme olasılığının göz önünde bulundurulduğunu" kaydetti.

Kuboki'nin antiseptik solüsyon karıştırılmış dezenfektanı, damar içi serumlarına enjekte ettiği yaşlı 3 hasta, Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.