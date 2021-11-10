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Tuzla’da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Tuzla’da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Tuzla'da baba Faruk Türk ve oğlu 8 yaşındaki oğlu Talha Türk'ün ölümüne yol açan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapılan Faruk Türk'ün kullandığı otomobile çarpmıştı

Tuzla’da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Kazada Faruk Türk ve 8 yaşındaki oğlu Talha Türk hayatını kaybetti.

Tuzla’da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Kazanın ardından yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tuzla’da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Görüntülerde, Faruk Türk'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek dönüş yapmaya çalıştığı, bu sırada kendi yolunda ilerleyen Ali Çığlı'nın kullandığı otomobilin süratle çarptığı görüldü.

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Tuzla’da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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