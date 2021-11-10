Tuzla’da baba ve oğlunun öldüğü kaza güvenlik kamerasında
İstanbul Tuzla'da baba Faruk Türk ve oğlu 8 yaşındaki oğlu Talha Türk'ün ölümüne yol açan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tuzla'da saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapılan Faruk Türk'ün kullandığı otomobile çarpmıştı
Kazada Faruk Türk ve 8 yaşındaki oğlu Talha Türk hayatını kaybetti.
Kazanın ardından yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Faruk Türk'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek dönüş yapmaya çalıştığı, bu sırada kendi yolunda ilerleyen Ali Çığlı'nın kullandığı otomobilin süratle çarptığı görüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek'ten isimler geliyor! atv'den yeni sezon bombası! Reytingleri allak bullak edecek
- Evergrande krizi son dakika! Evergrande nedir, battı mı? Evergrande Bitcoin'i etkiler mi? Coin yorumları...
- Çılgın Sayısal Loto çekildi! 10 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
- Kıdem tazminatı için kritik detay! O tarihte 9 bin lirayı geçecek! 2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte hesaplama yöntemi...
- O tarihten sonra el yakacak! Araba alacaklar ellerini çabuk tutsun! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları...
- EYT için son dakika hamlesi: Emeklilik için bu 6 maddeye dikkat! Kapsam, mali boyut, kaynak konusu...
- 41, 43 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! 5400 günü bulunan başvurabilir! SSK, SGK ve Emekli Sandığı...
- Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak?
- Asgari ücret zammı için kritik süreç! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Enflasyon farkı sonrasında...
- 10 Kasım SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Ödeme takvimi...
- Taşeron işçilere müjde: 4D'li taşeron işçi 2021 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tarih belli oldu
- 9 gün tatil ne zaman başlıyor? 15 Kasım okullar tatil mi? MEB 2021 ara tatil ne zaman başlayacak?