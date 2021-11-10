10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kadıköy’de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı

Son dakika: Kadıköy’de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
ABONE OL
Kadıköy’de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı

Kadıköy'de kontrolden çıkan cip yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Cipin sürücüsü hafif yaralanırken araçta ağır hasar meydana geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Kaza, Kadıköy Atatürk Caddesinde 18.40 sıralarında meydana geldi. Atatürk Caddesinde Ataşehir yönüne seyir halinde olan 34 RFA 39 plakalı Volkswagen marka Sarper Barki kontrolündeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Kadıköy’de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı

Çarpmanın etkisiyle bağlantı yoluna savrulan cipin sürücüsü Sarper Berki hafif şekilde yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kadıköy’de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı

Öte yandan, kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Ataşehir Bağlantı yolu geçici süreyle trafiğe kapandı.

Kaza yapan cip hurdaya döndü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA