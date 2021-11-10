Son dakika: Kadıköy’de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı

Çarpmanın etkisiyle bağlantı yoluna savrulan cipin sürücüsü Sarper Berki hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

