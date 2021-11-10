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Balıkesir'deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçan araçtaki şahıslar ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru şehit oldu. Valilik yaşanan olayla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan şehidin şehadet haberi Erzurum'daki babaocağına ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Havran'a kadar süren kovalamacada silahlı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, kaçan Devrim E. İsimli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Edremit Narkotik Grup Amirliğine bağlı olarak Havran'da görev ifa eden ekiplerimiz ne yazık ki girdikleri çatışmada bir polis memurumuz şehit olmuştur.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Milletimizin başı sağ olsun. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda alacağız. 2 şahıs elde şu anda. İnşallah faili de almak üzereyiz. Polis memurumuz Erzurumlu" dedi.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik biriminde görevli ekibin, Havran ilçesinde narkotik bir olayı takip ettiği esnada 18.10 sıralarında silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olduğu kaydedildi.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, olaya karışan diğer fail veya failleri yakalamaya yönelik çalışmaların kapsamlı olarak devam ettiği bildirilen açıklamada, şehit Güngör'e Allah'tan rahmet, ailesi ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilendi.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün şehadet haberi Erzurum'daki ailesine verildi.

Balıkesir’deki operasyonda çatışma çıktı! 1 polis şehit düştü

Şehit polis memuru Abdulkadir Güngör...

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