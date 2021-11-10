Sağanak etkili oldu! İş makinesi sular altında kaldı

İlçeye bağlı Ayaz köyünde yapımı devam eden gölet inşaatı sahasında çalışan yüklenici firmaya ait bir iş makinesi, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası derenin taşarak gölet inşaat sahasının suyla dolması sonucu sular altında kaldı.

Diğer iş makinelerin zarar görmemesi için büyük çaba gösterilirken, bir iş makinesinin sular altında kalması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.