Fırtına hamsi fiyatını ikiye katladı! Çinekop rekora koşuyor! Kilosu 70 lira

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da balığın az gelmesinden dolayı bazı esnafların dükkanını açamadığını ifade ederek "Hava estiği için hale balık fazla gelmedi. Hamsinin kilosu bugün 20 TL, istavrit 20 TL, iri mezgit 50 TL. Dolayısıyla bu balık çeşitlerinden başka da pek balık gelmedi. Hava muhalefetinden dolayı balık yok. Birkaç gün önce hamsi 10-15 TL arasında değişiyordu. Bugün ilk kez bu kadar palandı. Sezon olarak hamsi iyi idi . Vatandaş bu sezon balık yedi diyebilirim. Toptancı Balık Hali'ne fazla miktarda balık gelmediği için bazı esnaf arkadaşlarımız balık alamadığından dükkânını açmadı. Hava estiği için balık gelmiyor dolayısıyla satacak balık olmadığından dükkânların bazıları da kapalı" diye konuştu.