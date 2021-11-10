Fırtına hamsi fiyatını ikiye katladı! Çinekop rekora koşuyor! Kilosu 70 lira
Son dakika haberine göre: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde çinekop balığının kilosu 70 liradan satılıyor. Doğu Karadeniz'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, balık fiyatları da arttı.
Bandırma Balık Halinde çinekop balığı adeta kırmızı et ile yarışıyor. Balık halinde en yüksek satış fiyatı rekoru kıran çinekopun kilosu 70 liraya satılıyor.
KUŞBAŞI ETLE YARIŞIYOR
Mevsim balığı olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olduğunu belirten balıkçı Sezgin Acar , "Balık halimizde çinekopun kilosu 70 TL'ye satışa sunulurken, yüksek fiyat rekoru kırıyor. Bir kilo kuşbaşı etin kilosu 80 Lira iken çinekopun kilosu 70 Lira. Fiyatın yüksek olmasının sebebi, mevsim balığı olmasıdır. Balık halimizde hamsi 35, istavrit 30 ve palamut 35 liradan satılıyor. Fiyatlara bakıldığında çinekopun rekor kırdığı açıkca görülmekte" şeklinde konuştu.
FIRTINA HAMSİNİN FİYATINI İKİYE KATLADI
Doğu Karadeniz'de fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri aksarken, balıkçı tekneleri de denize açılamadı. Bu durumdan en çok hamsi fiyatları etkilenirken, bir kaç gün önce tezgâhlarda kilosu 10 TL'den satılan hamsi bugün itibariyle fiyatı katlanarak 20 TL'ye kadar çıktı.
Trabzon Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle hava muhalefeti yüzünden fazla miktarda balık gelmezken özellikle hamsinin durumu hem balıkçı esnafını hem de vatandaşı üzdü. Havanın rüzgarlı olması denizdeki dalga boyu büyüklüğü balıkçı teknelerini limanda demirlemeye zorlarken, bu durumdan hem balıkçılar hem de vatandaşlar olumsuz etkilendi.
BAZI BALIKÇILAR DÜKKANLARINI AÇMADI
Birkaç gün öncesine kadar kilosu 7,5-10 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle hava muhalefetine takılarak tezgâhlarda kilosu 15-20 TL'den satılıyor. Hava muhalefeti nedeniyle diğer balık çeşitlerinin de fiyatları yükseldiği gözlenirken balık olmayışından dolayı da bazı balıkçı esnaflarının da dükkanlarını açmadığı görüldü.
BALIK FİYATLARI NASIL?
Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hava muhalefeti nedeniyle az gelen hamsinin fiyatı yükseldiğini belirterek "Hamsi hava muhalefetinden dolayı fiyatı biraz pahalı. İki gün önce 10 TL'ye satıyorduk bugün itibariyle ise kilosunu 20 TL'den satıyoruz. Dolayısıyla az gelince fiyatı da artmış oldu. Bu sezon hamsinin fiyatı 10 TL'den aşağıya pek düşmedi. Soğuklar başlayınca hamsi daha da yağlandı, lezzetlendi şu an tam yenme zamanı. İri mezgit 50 TL, ince mezgit 25-30 TL, istavrit 15 TL, çinekop 70 TL, çingene palamudu 30 TL. Vatandaşlar genelde hamsi, istavrit ve mezgiti daha çok tercih ediyor. Sezon olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.
Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da balığın az gelmesinden dolayı bazı esnafların dükkanını açamadığını ifade ederek "Hava estiği için hale balık fazla gelmedi. Hamsinin kilosu bugün 20 TL, istavrit 20 TL, iri mezgit 50 TL. Dolayısıyla bu balık çeşitlerinden başka da pek balık gelmedi. Hava muhalefetinden dolayı balık yok. Birkaç gün önce hamsi 10-15 TL arasında değişiyordu. Bugün ilk kez bu kadar palandı. Sezon olarak hamsi iyi idi . Vatandaş bu sezon balık yedi diyebilirim. Toptancı Balık Hali'ne fazla miktarda balık gelmediği için bazı esnaf arkadaşlarımız balık alamadığından dükkânını açmadı. Hava estiği için balık gelmiyor dolayısıyla satacak balık olmadığından dükkânların bazıları da kapalı" diye konuştu.
Balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu da balık fiyatlarının tıpkı borsa gibi inişli çıkışlı seyir ettiğini ifade ederek "Hava şartlarından dolayı tekneler limandan pek çıkmadı. Dolayısıyla balık fiyatları da ister istemez arttı diyebiliriz. Hamsinin az oluşu etiketlere yansıyor. İki gün hamsi 10 TL idi şuanda 15-20 TL arasında. Vatandaş fiyat karşısında tabi ki şaşırıyor. Deniz aynı borsa gibi balık çok olunca fiyatlar aşağıya gelir az olunca yukarı çıkar. Hamsi sadece Trabzon'la sınırlı değil Türkiye'nin hemen hemen her iline bunun yanı sıra dışarıya da ihraç ediliyor. İstavrit 15-20 TL, barbun 40-60 TL, sargan 50 TL, mezgit 20-80 TL arası satılıyor. Balıklar miktar olarak az olduğundan fiyatları biraz yukarı tırmanmış durumda" şeklinde konuştu.
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