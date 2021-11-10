Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu





Olay, saat 19.30 sularında Cengizhan Mahallesi 1615/9 sokakta yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE VURULDU

İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, ateşlenen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinç'i alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

2 çocuk babası olan ve nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurettin Dinç'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



2 ŞÜPHELİ KAÇAK

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen V.S. ve E.C.A.'nın polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Polis ekipleri pompalı tüfeği ateşleyen şüpheliyi tespit etmek için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.