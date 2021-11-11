Erzurum’da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı

Havran'a kadar süren kovalamacada silahlı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

