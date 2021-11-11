Erzurum'da şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı
Son dakika haberi: Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güngör'ün Erzurum'daki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.
Bugün saat 18.00 sıralarında Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.
Havran'a kadar süren kovalamacada silahlı çatışma çıktı. Olayda polis memuru Abdulkadir Güngör (30) yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Acı haber Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden aileye verildi. Şehit polis memurunun baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.
Güngör'ün evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesi yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erzurum Polis Şehitliğine defnedilecek.
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