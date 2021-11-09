11 bin metre yükseklikte romantik evlilik teklifi

"BU DÜNYA SEN OLMAYINCA BANA ÇOK ISSIZ"

Uçak 11 bin metre yüksekliğe ulaştığında yerinden kalkan genç adam, kız arkadaşını çantadan ilaç vermesini söyleyerek koridora çıkardı.

O sırada 190 yolcunun gözleri önünde koridora diz çöken kameraman Aydoğdu, ellerini tuttuğu kız arkadaşına "Gökyüzünde anladım ki üzerinde bulunduğumuz bu dünya sen olmayınca bana çok ıssız, bu dünyayı dünyamız yapmaya, bu yaşamı hayatımız yapmaya, son nefesime kadar gözlerinin içinde huzur bulmaya, seninle beraber bu hayata ortak olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?" diyerek unutulmaz soruyu sordu.