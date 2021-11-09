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11 bin metre yükseklikte romantik evlilik teklifi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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11 bin metre yükseklikte romantik evlilik teklifi

Ankara’da özel bir TV kanalında çalışan kameraman Kerem Aydoğdu, sevgilisine uçakta 11 bin metre yükseklikte evlilik teklifi yaptı. 190 yolcunun tanık olduğu teklife genç kız ‘evet’ dedi.



Ankara'da özel bir TV kanalında haber kameramanı olan 24 yaşındaki Kerem Aydoğdu, 26 yaşındaki muhabir kız arkadaşı Elif Aybüke Ural'a evlenme teklifi için sürpriz yaptı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Aydoğdu, kız arkadaşıyla önce İstanbul'a sonra da memleketi Ordu'ya gitmek için yola koyuldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Ordu'ya gitmek için havalanan TK-7330 sefer sayılı uçakta yerlerini alan genç çift için unutulmaz dakikalar gökyüzüne yükseldiklerinde başladı.

"BU DÜNYA SEN OLMAYINCA BANA ÇOK ISSIZ"
Uçak 11 bin metre yüksekliğe ulaştığında yerinden kalkan genç adam, kız arkadaşını çantadan ilaç vermesini söyleyerek koridora çıkardı.

O sırada 190 yolcunun gözleri önünde koridora diz çöken kameraman Aydoğdu, ellerini tuttuğu kız arkadaşına "Gökyüzünde anladım ki üzerinde bulunduğumuz bu dünya sen olmayınca bana çok ıssız, bu dünyayı dünyamız yapmaya, bu yaşamı hayatımız yapmaya, son nefesime kadar gözlerinin içinde huzur bulmaya, seninle beraber bu hayata ortak olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?" diyerek unutulmaz soruyu sordu.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Mutluluktan ne yapacağını bilemeyen Elif Aybüke Ural, erkek arkadaşını ayağa kaldırarak sarıldı ve teklifi kabul ettiğini söyleyerek parmağını uzattı. 'Evet' cevabını alan Aydoğdu'nun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Genç adam yüzüğü takmakta biraz zorlansa da nihayet çift mutluluğa ulaştı.

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