Liselilerin kavgası kamerada! Ortalık savaş alanına döndü
YAŞAM İHA
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde liseli öğrenciler birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada öğrenciler birbirilerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
ACIMASIZCA SALDIRDILAR
Edinilen bilgiye göre; daha önce aralarında tartışma çıkan 2 öğrenci grubu, okul çıkışında bir araya geldi. Öğrenciler tekrar tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öğrencilerin aynı anda birbirlerine acımasızca vurdukları ve kovaladıkları görüldü.
YERDE BİRBİRİLERİNİ SÜRÜKLEDİLER
Dakikalarca süren kavgada bazı öğrenciler aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yere düşerek sürükledi. Öğrenciler daha sonra diğer kişilerin araya girmesi ile ayrıldı.
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