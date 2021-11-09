Liselilerin kavgası kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

YERDE BİRBİRİLERİNİ SÜRÜKLEDİLER

Dakikalarca süren kavgada bazı öğrenciler aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yere düşerek sürükledi. Öğrenciler daha sonra diğer kişilerin araya girmesi ile ayrıldı.