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Liselilerin kavgası kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Liselilerin kavgası kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde liseli öğrenciler birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada öğrenciler birbirilerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülendi.



Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde geçen günlerde yaşandı.

ACIMASIZCA SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre; daha önce aralarında tartışma çıkan 2 öğrenci grubu, okul çıkışında bir araya geldi. Öğrenciler tekrar tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öğrencilerin aynı anda birbirlerine acımasızca vurdukları ve kovaladıkları görüldü.

YERDE BİRBİRİLERİNİ SÜRÜKLEDİLER

Dakikalarca süren kavgada bazı öğrenciler aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yere düşerek sürükledi. Öğrenciler daha sonra diğer kişilerin araya girmesi ile ayrıldı.

VELİLER DELİYE DÖNDÜ
Adeta savaş meydanını andıran görüntüler diğer öğrenciler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen veliler ise duruma tepki gösterdi.

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