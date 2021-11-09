Binlerce lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kıl payı kurtuldu
Tokat Niksar’da yaşamını sürdüren bir şahıs, kendisini jandarma olarak tanıtan sahtekara 25 bin TL’sini kaptırmaktan oğlunun dikkati sayesinde kurtuldu. Olayın ardından yaşlı adam emniyet güçlerini ziyaret ederek teşekkür etti.
Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşamını sürdüren emekli itfaiye müdürü Fahri Arslan (65) kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu.
HAVALE İÇİN BANKAYA GİTTİ
Arslan, kendisini jandarma olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına 25 bin TL para havale etmek üzere bankaya gitti. Oğlunun durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber vermesi üzerine Niksar ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri banka hesabına savcının talimatı ile bloke koydurdu. Son anda dolandırılmaktan kurtulan yaşlı adam, polis ekiplerini ziyaret ederek teşekkür etti.
SAVCILIK HESABINA BLOKE KOYDU
Arslan, Jandarma Komutanlığından aradığını söyleyen dolandırıcının 'çete mensuplarının kimlik bilgilerinize ulaşarak banka hesabından para çekmek üzereler' şeklinde kendisini korkuttuklarını söyledi. Bankada parasının olmadığını söylemesi üzerine dolandırıcıların tanıdığı bir kuyumcudan altın alarak bozdurması isteğini ifade eden Arslan, "Bana telefonda birilerinin yanında konuşmamamı ve telefonumu sürekli açık tutmamı istediler. Daha sonra söyledikleri bir devlet bankasına gitmemi istediler, oraya gittim ve 25 bin lira parayı yatırdım. Bu arada ben internet bankacılığından hesaba girmeye çalıştım, sanırım bankadan oğlumu aramışlar. Oğlum olayın farkına varınca hemen polis merkezine giderek durumu anlatmış ve şikayetçi olmuş. Daha sonra savcılık kanalıyla polis hesabıma bloke koydurmuş. Ben tekrar hesaba girmeye çalıştım ama başaramadım. Daha sonra bankaya girip eft yapacaktım hesaba, o esnada polisler geldi yanıma ve dolandırılmak üzere olduğumu söylediler ve parayı yatırmamı engellediler" dedi.
"BUNLAR OLMASA BİZ AYAKTA DURAMAYIZ"
Arslan aynı duruma başkalarının da düşmemesini isteyerek, "Polis savcı, jandarma gibi yerlerden telefon geldiyse hiç gündeme almasınlar, benim gibi mağdur olmasınlar, kötü durumlara düşmesinler paralarını kimseye kaptırmasınlar. Bu arada emniyet birimlerimize, savcımıza jandarmamıza hepsine teşekkür ederim bunlar olmasa biz ayakta duramayız zaten" diye konuştu.
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