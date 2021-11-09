Binlerce lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kıl payı kurtuldu

SAVCILIK HESABINA BLOKE KOYDU

Arslan, Jandarma Komutanlığından aradığını söyleyen dolandırıcının 'çete mensuplarının kimlik bilgilerinize ulaşarak banka hesabından para çekmek üzereler' şeklinde kendisini korkuttuklarını söyledi. Bankada parasının olmadığını söylemesi üzerine dolandırıcıların tanıdığı bir kuyumcudan altın alarak bozdurması isteğini ifade eden Arslan, "Bana telefonda birilerinin yanında konuşmamamı ve telefonumu sürekli açık tutmamı istediler. Daha sonra söyledikleri bir devlet bankasına gitmemi istediler, oraya gittim ve 25 bin lira parayı yatırdım. Bu arada ben internet bankacılığından hesaba girmeye çalıştım, sanırım bankadan oğlumu aramışlar. Oğlum olayın farkına varınca hemen polis merkezine giderek durumu anlatmış ve şikayetçi olmuş. Daha sonra savcılık kanalıyla polis hesabıma bloke koydurmuş. Ben tekrar hesaba girmeye çalıştım ama başaramadım. Daha sonra bankaya girip eft yapacaktım hesaba, o esnada polisler geldi yanıma ve dolandırılmak üzere olduğumu söylediler ve parayı yatırmamı engellediler" dedi.