Bursa’da deliye dönen futbolcu rakibine kramponla saldırdı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde de oynanan İnegöl Mobilyaspor-Gürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasında kavga çıktı. Öfkeden gözü dönen futbolcu karşı takımdaki rakibine ayağındaki kramponu çıkararak saldırdı.
İnegöl'de oynanan İnegöl Mobilyaspor-Gürsu Kazıklıspor maçını hakemler Metin Hacıoğlu, Celal Taşçı ve Cengizhan Bayram yönetti. Maçta 3 kırmızı kartın çıkması sahada tansiyonu yükseltti.
MAÇIN BAŞINDA KARTLAR GELMEYE BAŞLADI
Maçın hemen başında 11. dakikada konuk Kazıklıspor Furkan Uğur ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Çağatay Caneki'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mobilyaspor 35. dakikada Samet Aslan ile beraberliği yakaladı 1-1. Mobilyasporun beraberliği fazla sürmedi.
Kazıklıspor adına ilk golü atan Furkan Uğur takımını 38. dakikada 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan galibiyet için yüklenen Mobilyaspora Kazıklıspor kontra ataklar ile karşılık verdi ve 49 -66. dakikalarda Sedat Sarıoğlu ile 2 gol bularak skoru 1-4 e getirdi.
Mobilyaspordan takım kaptanı Alican Karaağaç rakibine müdahalesi sonucu direk kırmızı kart ile oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.
KRAMPONLA SALDIRDI
90+3 dakikada oyundan çıkan Burak Işıklar kulübeden saha içinde girerek rakip takımın oyuncusu Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı kramponla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan futbolcu Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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