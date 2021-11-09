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Bursa’da deliye dönen futbolcu rakibine kramponla saldırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Bursa’da deliye dönen futbolcu rakibine kramponla saldırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde de oynanan İnegöl Mobilyaspor-Gürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasında kavga çıktı. Öfkeden gözü dönen futbolcu karşı takımdaki rakibine ayağındaki kramponu çıkararak saldırdı.

İnegöl'de oynanan İnegöl Mobilyaspor-Gürsu Kazıklıspor maçını hakemler Metin Hacıoğlu, Celal Taşçı ve Cengizhan Bayram yönetti. Maçta 3 kırmızı kartın çıkması sahada tansiyonu yükseltti.

MAÇIN BAŞINDA KARTLAR GELMEYE BAŞLADI

Maçın hemen başında 11. dakikada konuk Kazıklıspor Furkan Uğur ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Çağatay Caneki'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mobilyaspor 35. dakikada Samet Aslan ile beraberliği yakaladı 1-1. Mobilyasporun beraberliği fazla sürmedi.

Kazıklıspor adına ilk golü atan Furkan Uğur takımını 38. dakikada 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan galibiyet için yüklenen Mobilyaspora Kazıklıspor kontra ataklar ile karşılık verdi ve 49 -66. dakikalarda Sedat Sarıoğlu ile 2 gol bularak skoru 1-4 e getirdi.

Mobilyaspordan takım kaptanı Alican Karaağaç rakibine müdahalesi sonucu direk kırmızı kart ile oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

KRAMPONLA SALDIRDI
90+3 dakikada oyundan çıkan Burak Işıklar kulübeden saha içinde girerek rakip takımın oyuncusu Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı kramponla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan futbolcu Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar amatör kameraya yansıdı. Tansiyonu yüksek maçı deplasmanda 4-1 kazanarak Kazıklıspor önemli bir 3 puan aldı.

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