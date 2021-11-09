Lisede beden öğretmeninin cesedi bulundu! Okul boşaltıldı

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VARDI

Edinilen bilgilere göre; bir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı'nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı.