Lisede beden öğretmeninin cesedi bulundu! Okul boşaltıldı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir lisede görevli beden eğitimi öğretmeninin, spor salonunun deposunda cansız bedeninin bulunmasının ardından okul boşaltıldı.
Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesinde yaşandı.
PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI VARDI
Edinilen bilgilere göre; bir süre önce Nalan Kaynak Anadolu Lisesine tayini çıkan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Hüseyin Tavlı'nın derse girmemesi üzerine mesai arkadaşları odasına baktı.
SPOR SALONUNDA CESEDİ BULUNDU
Burada Tavlı'yı göremeyen öğretmenler, daha sonra spor salonuna gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri spor salonunun deposunda bulunan kalorifer borusuna asılı bulunan Tavlı'nın yaşamının yitirdiğini belirledi.
OKUL BOŞALTILDI
Acı haber sonrası okuldaki öğrencilerin okulu boşaltması uyarısı geldi. Derslerini yarıda bırakan öğrenciler, şaşkın gözlerle okulu boşalttı. Tavlı'nın okula gelen arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemelerin ardından Tavlı'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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