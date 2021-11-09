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Tunceli’de ikinci defa görüldü! Eti 100 TL’ye havyarı 2 milyona satılıyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Tunceli’de ikinci defa görüldü! Eti 100 TL’ye havyarı 2 milyona satılıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Bölgede ikinci kez görülen balığın etinin 100 TL’ye, havyarının da 2 milyon TL’ye kadar alıcı bulduğu belirtildi.

Tunceli'de Uzungöl köyünde Keban Baraj Gölü sularında balıkçılık yapan Muharrem Koçer adlı balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı.

Balığı gören Koçer, şaşkınlıkla hayvanı bir müddet inceledi.

Koçer bu türü ilk kez gördüğünü ifade ederken, yakaladığı balığı sonrasında yeniden suya bıraktı.

ETİ 300 TL HAVYARI 2 MİLYON TL

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölünde görülmesinin önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Temizer, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken, havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Bölgede daha önce de Sibirya Mersin Balığı görülmüştü.

Keban Baraj Gölü sularında tekrar Sibirya Mersin Balığı görüldü KEBAN BARAJ GÖLÜ SULARINDA TEKRAR SİBİRYA MERSİN BALIĞI GÖRÜLDÜ
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