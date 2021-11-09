FETÖ kumpası ile hapis yatan Abat’a 80 bin lira tazminat

Malatya'da 18 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen ve 1'i Alman uyruklu 3 hıristiyan misyonerin öldürüldüğü Zirve Yayınevi Katliamı davasında FETÖ kumpası ile 4 yıl hapis yatan ve dava sonunda beraat eden İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ruhi Abat, haksız tutuklanması ve tutuklu kaldığı süre nedeniyle Maliye Hazinesi'nden 1.5 milyon lira maddi, 1.5 milyon lira manevi tazminat talebinde bulundu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenen dosya karara bağlandı.

MANEVİ TAZMİNAT ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLMİŞ

Mahkeme, Abat'ın gözaltı ve tutuklulukta kaldığı süre, bu süre içerisinde sevdiklerinden ve yakınlarından ayrı düşmesi nedeniyle yaşadığı elem, tutuklanması nedeniyle içerisinde düştüğü psikolojik durum, ekonomik ve sosyal durumu, yargılandığı suçun kapsam ve niteliği, tutuklandığı olayın cereyan tarzı ve manevi tazminatın bir zenginleşme aracı olamayacağına dair genel hukuk kuralı birlikte değerlendirilerek 80 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Hazinenin ödeyeceği tazminatın 17 Mart 2011 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına da hükmeden mahkeme, maddi tazminat taleplerinin reddine karar erdi.

TUTUKLU KALDIM PROFESÖR OLAMADIM DEDİ MAHKEME KABUL ETMEDİ

Abat'ın tutuklanması nedeniyle profesörlük ünvanı alamadığı, bu nedenle profesör maaşıyla kendi maaşı arasındaki farkın tanzimini de talep ettiği hatırlatılan kararda, tutuklanmaması halinde profesör olacağının garantisi olmadığı, bu nedenle oluşması muhtemel gelir kayıplarının da tazminata konu edilemeyeceği değerlendirmesinde bulunuldu. Aynı gerekçelerle yarım kalmış doktorası nedeniyle öğretim üyesi ünvanındakilerle arasında maaş farkına yönelik taleplerin de kabul görmediği vurgulandı.

UZAKTAN EĞİTİM İHTİMALİ DE KABUL EDİLMEDİ

Abat yine tutuklanmaması durumunda uzaktan eğitim programında da ders verebileceğini, bu gelirden de mahrum kaldığını belirtirken, maddi tazminatın davacının net geliri üzerinden hesap edilmesi gerektiği, net gelire dahil olmayan davacının muhtemel yan gelirlere ilişkin taleplerinin kabulünün mümkün görülmediği anlatıldı.

AİLESİNİN CEZAEVİNE YAPTIĞI ZİYARETLER DEĞERLENDİRİLEMEZ

Ailesinin tutuklu kaldığı süre zarfında kendisini cezaevinde ziyarete gelirken yaptığı harcamaların da tazminatla kendisine ödenmesini talep eden Abat'a mahkeme, "Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat kapsamına doğrudan zarar görenin tazminat taleplerinin dahil olduğu üçüncü kişilerin taleplerinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği gözetilerek bu talebin de reddi gerekmiştir" dedi.