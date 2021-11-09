Turist çifte tarihi otelde kabus! 1 yaşındaki çocuklarının üstüne bomba gibi patladı
Fransa’dan Türkiye'ye gelen çift, eylül ayında kaldıkları tarihi otelde dehşeti yaşadı. 1 yaşındaki bebekleri Sola'ya banyo yaptıracakları esnada duş kabinin camı aniden patladı. Cam parçaları 1 yaşındaki bebeğin vücuduna geldi. Aile, tarihi otel görevlilerinden şikâyetçi oldu.
Fransa vatandaşı Akira Takahaski, eşi Janing ile 1 yaşındaki oğlu Sola ile birlikte geçen eylül ayında tatil yapmak üzere Türkiye'ye geldi. İstanbul Fatih'teki bir tarihi otelde rezervasyon yaptıran çift, 4 Eylül'de otele geldi. İddiaya göre otele yerleştiği esnada 1 yaşındaki bebeklerini yıkamak isteyen anne Juning Takahaski, hazırlık yaptığı esnada duş kabininin camı büyük bir gürültüyle patladı.
CAM PARÇALARI BEBEĞİN VÜCUDUNA GELDİ
Patlama sonucu küçük bebek vücudunun çeşitli yerlerinden fırlayan cam parçalarıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınana bebek ve ailesi otelden parasını talep ederek ayrılmak istedi.
OTEL SORUMLULUK ALMADI
Fakat otel yönetimi paranın iade edilemeyeceğini, hastane masraflarının ise karşılanamayacağını söyledi. Bunun üzerine polise başvuran baba meydana gelen yaralanma nedeniyle otel yetkililerinin sorumlu olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
"OTEL YETKİLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"
Tercüman eşliğinde verdiği dilekçesinde 202 numaralı odada kaldığını belirten Akira Takahaski, "Duş kabininin kapısı sürgülüydü. Eşim, 1 yaşındaki bebeğimizi yıkamak için banyoya girdi. Bu sırada büyük bir sesle çığlık duydum. Cam patlamış ve eşimle bebeğimi yaralamıştı. Tedavi sonrası otelden ayrılmak istediğimizi belirttik. Fakat otel ücretimizi iade etmeyerek bizi zor durumda bıraktı. Hem yaralanma nedeniyle hem de dolandırılma gerekçesiyle otel yetkililerinden şikayetçiyim" dedi.
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