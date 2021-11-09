Turist çifte tarihi otelde kabus! 1 yaşındaki çocuklarının üstüne bomba gibi patladı

Fransa vatandaşı Akira Takahaski, eşi Janing ile 1 yaşındaki oğlu Sola ile birlikte geçen eylül ayında tatil yapmak üzere Türkiye'ye geldi. İstanbul Fatih'teki bir tarihi otelde rezervasyon yaptıran çift, 4 Eylül'de otele geldi. İddiaya göre otele yerleştiği esnada 1 yaşındaki bebeklerini yıkamak isteyen anne Juning Takahaski, hazırlık yaptığı esnada duş kabininin camı büyük bir gürültüyle patladı.