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Denizli’de 77 yaşındaki kadın mantar toplarken kayboldu! Ekipler karış karış arıyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Denizli’de 77 yaşındaki kadın mantar toplarken kayboldu! Ekipler karış karış arıyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, pazar günü oğlu ile birlikte mantar toplamak üzere gittiği ormanlık alanda kaybolan 77 yaşındaki kadının bulunması için arama-kurtarma ekipleri harekete geçti. Yaşlı kadını hem arama kurtarma ekipleri hem de jandarma komandoları arıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinin kırsal Benlik Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 77 yaşındaki Emine Aksoy, geçen pazar günü sabah sularında oğlu Osman Aksoy ile Ercek mevkiindeki ormana mantar toplamaya gitti.

DİNLENMESİ İÇİN BIRAKTI DÖNDÜĞÜNDE BULAMADI

İşitme kaybı bulunan, bacağından ameliyat olan ve bastonla yürüyebilen annesini, dinlenmesi için bir süre yalnız bırakıp, mantar aramaya devam etti. Döndüğünde annesini bulamayan Aksoy, çevredeki aramalarından da sonuç alamadı. Aksoy, saat 12.00 sıralarında, durumu jandarmaya bildirdi.

150 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Kayıp ihbarı üzerine Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken, dron ile de havadan bölgede tarama yapılıyor.

Arama -kurtarma çalışmalarına Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın komandoları ile mahalle halkı da katıldı. Yaklaşık 150 kişinin geniş bir bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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