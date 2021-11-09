Denizli’de 77 yaşındaki kadın mantar toplarken kayboldu! Ekipler karış karış arıyor
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, pazar günü oğlu ile birlikte mantar toplamak üzere gittiği ormanlık alanda kaybolan 77 yaşındaki kadının bulunması için arama-kurtarma ekipleri harekete geçti. Yaşlı kadını hem arama kurtarma ekipleri hem de jandarma komandoları arıyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinin kırsal Benlik Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 77 yaşındaki Emine Aksoy, geçen pazar günü sabah sularında oğlu Osman Aksoy ile Ercek mevkiindeki ormana mantar toplamaya gitti.
DİNLENMESİ İÇİN BIRAKTI DÖNDÜĞÜNDE BULAMADI
İşitme kaybı bulunan, bacağından ameliyat olan ve bastonla yürüyebilen annesini, dinlenmesi için bir süre yalnız bırakıp, mantar aramaya devam etti. Döndüğünde annesini bulamayan Aksoy, çevredeki aramalarından da sonuç alamadı. Aksoy, saat 12.00 sıralarında, durumu jandarmaya bildirdi.
150 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU
Kayıp ihbarı üzerine Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken, dron ile de havadan bölgede tarama yapılıyor.
Arama -kurtarma çalışmalarına Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın komandoları ile mahalle halkı da katıldı. Yaklaşık 150 kişinin geniş bir bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Kasım’da Dolmabahçe açık mı? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?
- Tarih açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 polis alımı ilanı yayınlandı mı?
- En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…
- Yarın üniversiteler açık mı? 10 Kasım üniversiteler tatil mi? Çarşamba günü ünivesiteler kapalı mı olacak?
- 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri! 10 Kasım’da Anıtkabir açık mı, kapalı mı? Anıtkabir giriş çıkış saatleri!
- İBB bursu ne zaman açıklanır? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...
- 10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım’da resmi tatil var mı, yok mu?
- Fiyatı göreni sevindirecek! TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu?
- MEB ara tatil takvimi: 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili kaç gün yapılacak?
- 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, işyerleri kapalı mı? 10 Kasım tatil mi?
- Yarış hızlandı! Bankalar para dağıtmak için sıraya girdi! Promosyonda üst limit 2 bin TL’ye çıktı!
- Burak Özçivit Fahriye Evcen boşandı mı? Boşanma iddiaları sonrası ünlü çiftten ilk açıklama geldi