Denizli’de 77 yaşındaki kadın mantar toplarken kayboldu! Ekipler karış karış arıyor

DİNLENMESİ İÇİN BIRAKTI DÖNDÜĞÜNDE BULAMADI

İşitme kaybı bulunan, bacağından ameliyat olan ve bastonla yürüyebilen annesini, dinlenmesi için bir süre yalnız bırakıp, mantar aramaya devam etti. Döndüğünde annesini bulamayan Aksoy, çevredeki aramalarından da sonuç alamadı. Aksoy, saat 12.00 sıralarında, durumu jandarmaya bildirdi.