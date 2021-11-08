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Son dakika: Kayseri'de kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü çok sayıda yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Son dakika: Kayseri’de kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü çok sayıda yaralı

Son dakika! Kayseri Yeşilhisar’da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışma ile yolcu otobüsü bir evin duvarına vurdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 12 kişi yaralandı.Yolcular otobüsün camı kırılarak kurtarıldı.

Son dakika haberi… Kayseri Yeşilhisar'da bulunan Kayseri-Niğde yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Kayseri'den Niğde yönüne giden yolcu otobüsü, kamyonetle çarpıştı.

24 KİŞİ VARDI

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı. İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

1 ÖLÜ 12 YARALI

Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan A.K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün içerisinde mahsur kalan yolcular da camlar kırılarak dışarı çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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