Son dakika: Kayseri'de kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü çok sayıda yaralı
Son dakika! Kayseri Yeşilhisar’da kamyonet ile yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışma ile yolcu otobüsü bir evin duvarına vurdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 12 kişi yaralandı.Yolcular otobüsün camı kırılarak kurtarıldı.
24 KİŞİ VARDI
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki kamyonet çarpıştı. İçerisinde 21'i yolcu 3'ü personel 24 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.
1 ÖLÜ 12 YARALI
Kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan A.K. ile yolcu otobüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün içerisinde mahsur kalan yolcular da camlar kırılarak dışarı çıkartıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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