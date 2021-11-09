Bu gece yoğun kar başlıyor! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Hangi illere kar yağacak? 9 Kasım hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir
Son dakika haberine göre: 9 Kasım 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen kar uyarısı birçok vatandaşı heyecanlandırdı. A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit hangi illere kar yağacağını açıkladı. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, güneybatı kesimler ile Orta Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinde sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70/km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellike yağmur ve sağanak, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa), kıyı kesiminde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde Orta Karadeniz bölgesi ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yerini kar yağışına bırakacağını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan milyonlarca vatandaş "hangi illere kar yağacak?" sorusunun cevabını araştırdı.
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor.
UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI
A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olan hava sıcaklıkları salı akşamından itibaren düşecek. Soğuk hava etkisine girilecek ve Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış başlayacak" dedi.
Hava Tahmin Uzmanı Macit yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Çarşamba günü Marmara'nın doğu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun tamamında ve Güney Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak, akşam saatlerinde ise yer yer kar yağışı bekliyoruz. Perşembe günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek büyük bir bölümü ise kar yağışı."
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