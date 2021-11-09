İzmir'de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı | Olay yerinden yeni görüntüler
YAŞAM DHA
İzmir'in Menderes ilçesinde mandalina işçilerini taşıyan midibüslerden birinin diğerine arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 45 işçi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Menderes ilçesi Küner Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüsün frenleri patlayarak, H.B. yönetimindeki 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlarda bulunanlardan 45 kişi yaralandı.
5 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
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