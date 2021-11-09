İzmir’de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5’i ağır 45 yaralı | Olay yerinden yeni görüntüler

5 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu ifade edildi.