Ordu’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın önce yola sonra denize atladı
Ordu’nun Ünye ilçesinde önce yol ortasında yere yatan, sonrasında da denize atlayan 32 yaşındaki Suna Y., kurtarıldı. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen kadın, tedaviye alındı.
Ordu'nun Ünye ilçenin Akkuş-Niksar Caddesi'nde öğle sularında Suna Y. isimli kadın henüz bilinmeyen bir sebepten aniden kendini yola attı. Trafik akışının durduğu yolda etraftak, vatandaşların ihbarı ile olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Bu esnada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın ortadan kayboldu.
DENİZE ATLADI
Bir süre sonra Atatürk Parkı'nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi'ne alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Y. olduğu belirlendi.
AMBULANSTAN İNMEK İSTEMEDİ
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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