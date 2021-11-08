Ordu’da psikolojik rahatsızlıkları olan kadın önce yola sonra denize atladı

DENİZE ATLADI

Bir süre sonra Atatürk Parkı'nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi'ne alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Y. olduğu belirlendi.