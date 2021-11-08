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İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

İstanbul'daki yoğun sis devam ediyor. Sis İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.

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