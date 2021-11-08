08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hurda deposu kundaklandı sahibi öldü

Hurda deposu kundaklandı sahibi öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
ABONE OL
Hurda deposu kundaklandı sahibi öldü

İzmir Karabağlar’da bir hurda deposu kundaklandı. Yangın esnasında içerde olan iş yeri sahibi Ali Rıza Durna (65) yaşamını yitirdi. Deponun ateşe verildiği anlar da güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 02.30 sularında Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak'taki hurda deposunda yaşandı. Ali Rıza Durna'ya ait hurda deposunda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yangına müdahalede bulundu. Yanıcı maddelerin de bulunduğu hurda deposunda patlamalar meydana geldi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın 3 saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı. Ağabeyine ait deponun yandığı haberini alan Aynur Durna (59), olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, depoda kalan Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni bulundu. Ağabeyinin öldüğünü duyan kardeşi Ayşenur Durna sinir krizi geçirdi. Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin depoyu yakarak malzeme attığını belirledi. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra dükkana attığı görüldü.

OKLAR YEĞENE DÖNDÜ

Ayşenur Durna, ölen ağabeyinin bekar ve hiç evlenmediğini belirtirken, diğer ağabeyinin oğlunun ekmek almak için gittiğinde fırındakilerden çakmak istediğini belirterek, "Ben az önce fırındaydım. Oraya çakmak almaya geldi. Orada gördüm. 1 saat sonrada yangın için itfaiyeler gidiyordu. Koşarak buraya geldim" diye konuştu. Polis ekipleri soruşturma kapsamında, hurda deposunu kundaklayan ve bir kişinin ölmesine neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA