İki dev bankayı karşı karşıya getirdi! Şaşkına çeviren casusluk

BİN 706 FİRMANIN KREDİ ARŞİVİNİ ALMIŞ

Bir diğer çıktı alınan dosya olan 'Kurumsal Şube Kredili Müşteri' isimli dosyada ise; 8 şubenin kredili olarak çalıştığı, 3 dev holdingin de arasında bulunduğu 404 gruba ait bin 706 firmanın 2004-2018 yılları arasındaki tüm kredi tekliflerine ait bilgilerin yer alıyordu. Bu dosyanın ayrıntılarında, kredi tekliflerinde grupların ve grup firmaların kredi limit ve risk bilgilerinin, türlerinin, izleme kayıtlarının, takip hesaplarına ait bilgilerin, haciz kayıtlarının ve karşılıksız çek bilgileri bulunuyordu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mağdur banka şikayetçi olunca Emre Kerem D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet etmek suçundan dava açıldı. Banka ve müşterilere ait sırları açıkladığı iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Emre Kerem D.'nin bankada görev yaptığı sırada, görevi nedeniyle öğrendiği banka ve müşteri sırrı niteliğinde bilgileri içeren dosyaların çıktısını alarak banka dışına çıkardığı vurgulandı. Emre Kerem D. ifadesinde suçlamaları reddetti.